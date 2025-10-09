Depois de Hector a pôr na rua, Anita exalta-se: «Nunca é tarde demais para levar um estalo»

Em «A Protegida», Anita (Marina Mota) confronta Hector (Christian Escuredo) com o sucedido, pois percebeu que só pode ter sido ele a fazer aquilo. Hector assume que foi mesmo e que quer Anita fora do turismo rural. Ela fica chocada. pois ainda de manhã lhe tinha dito que queria virar a página. Hector acusa a mãe de o prejudicar. Anita dá-lhe um estalo e vai embora. Sofia diz que as malas de Anita estão ali e ela pede-lhe para as guardar até ter o seu quarto disponível. Depois pede a Sofia (Catarina Rebelo) para mudar os hóspedes para o quarto de Hector e diz que Hector é que vai embora do turismo rural, pois está em seu nome. Hector diz-lhe que não pode fazer isso, mas Anita garante que pode e avisa-o para não voltar a pisar a linha.