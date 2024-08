Diogo Amaral recorda fase mais negra da sua vida: «Tive de escolher entre dois caminhos»

No «Goucha», recebemos o ator Diogo Amaral, que dá vida a Marco em «Cacau». O nosso convidado fala-nos da possibilidade de ter conversas com os seus filhos sobre os caminhos menos recomendáveis. Depois, o ator recorda precisamente uma das fases mais negras da sua vida e revela que precisou de escolher entre dois caminhos. Recorde-se que o ator já se viu envolto em algumas polémicas, nomeadamente a ver com a adição de drogas.