Em «Morangos com Açúcar», Alex (Ricardo Reis) despede-se de Inês (Francisca Frazão) de forma apaixonada. Ao ir-se embora, depara-se com um encontro indesejado. Diogo (Afonso Laginha), ex-namorado de Inês, interpela-o de forma agressiva. Diogo e os seus 'capangas' deixam-no estendido no chão, a cuspir sangue. Alex chora enquanto limpa o sangue da cabeça.