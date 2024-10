Em «Cacau», Lalá (Inês Castel-Branco) aproxima-se insinuante de Valdemar (Vitor Hugo) a perguntar-lhe se está com ciúmes dela estar com Marco (Diogo Amaral). Valdemar nega, dizendo que isso só fez com que ele se desiludisse mais ainda com ela. Valdemar avisa Lalá que a incrimina na morte de Joana se ela conseguir que Marco fique com Marquinho. Lalá fica apreensiva.