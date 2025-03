Eduardo, enfurecido, empurra Vânia e fá-la cair no chão: «Tu vais ficar longe da Jéssica»

Em «A Fazenda», Leonor (Dalila Carmo) está no bar com Becas (Rita Loureiro), queixando-se à amiga que continua a ter problemas com Gaspar (Nuno Lopes). Eduardo (Diogo Amaral) entra que nem um furacão a exigir a Vânia (Maya Booth) que confesse que anda com Duarte (Cláudio de Castro). Vânia começa a vitimizar-se, deixando-o ainda mais furioso. No calor da confusão, Eduardo empurra Vânia, que cai ao chão.