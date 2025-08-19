A Fazenda

Eduardo prestes a ser libertado: Miro e Alba vivem momentos de tensão

  Ontem às 22:15
Eduardo prestes a ser libertado: Miro e Alba vivem momentos de tensão - TVI
Em «A Fazenda», Miro (Pedro Hossi) e Alba (São José Correia) aguardam ansiosos para irem trocar o gato pela libertação de Eduardo. Alba diz a Miro que hoje acordou com um mau pressentimento. Svetlana (Sónia Balacó) admite a Esmeralda (Julie Sergeant) continuar inconformada por a terem tramado ao roubarem-lhe Boris para Eduardo ser libertado, dizendo que a sua reputação no Seixal irá por água abaixo. Esmeralda olha-a confusa. Svetlana dá ordens muito contrariada ao seu capanga para desamarrar Eduardo, avisando que ele ainda há de pagar caro por isso. Saem, deixando Esmeralda a suspirar aliviada.

