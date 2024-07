Eis a reação inesperada de Sal ao saber que o Barão é Valdemar

Em «Cacau», Sal (Carolina Amaral) olha espantada para Justino (António Capelo) a contar-lhe que o barão que se envolveu com Simone (Alexandra Lencastre) é Valdemar (Vítor Hugo), o irmão de Regina (Christine Fernandes), tendo sido tudo aquilo um plano de Regina para se vingar dela. Sal diz a Justino não ficar chateada com isso, dizendo que Simone mereceu aquela lição. Sal continua muito curiosa por Justino recusar dizer o que vai anunciar no jantar de mais logo.