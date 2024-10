Em «Cacau», Soraia (Paula Neves) explana a Marlene (Leonor Seixas) que a sua ideia passa por arranjar encontros entre mulheres mais novas com homens mais velhos com dinheiro, sendo um tipo de relação em que todos ficam a lucrar. Marlene concorda, dizendo poder trazer para a agência o seu expertise em lidar com velhos tarados. Riem-se divertidas.