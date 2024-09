Eis o verdadeiro culpado da morte de Soraia

Em «Morangos com Açúcar» Álvaro (Sérgio Praia) está na prisão a conversar com alguém. O pai de Gabi (Margarida Corceiro) afirma que Soraia (Rita Pereira) o traiu e que as pessoas têm de ser responsáveis pelos seus atos. Ainda sem se ver quem é, a pessoa à frente de Álvaro, com voz de homem, responde que está tudo tratado.

Com um sorriso, Álvaro mostra-se orgulhoso por ninguém desconfiar do verdadeiro criminoso. O homem diz: «Sou apenas um polícia reformado com saudades da profissão. Ainda deu trabalho, a dada altura tive de desviar as atenções, mas está tudo resolvido.» Apesar de o homem continuar desfocado, já não restam dúvidas: Orlando (Alfredo Brito) matou Soraia a comando de Álvaro.