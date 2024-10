Em «Festa é Festa», El Cacto (Luís Gaspar) despede-se do Padre e de Teixeira (Rui Melo), para ir em busca de Florinda (Ana Brito e Cunha). Eles ainda o tentam demover, explicando que será uma busca inglória, mas El Cacto está decidido a fazer tudo por Florinda. Teixeira e o Padre não deixam de ficar comovidos com a força do amor.