Em «Festa é Festa» Quina (Maria Rueff) tenta correr com El Cacto (Luís Gaspar) à vassourada, mas ele insiste saber para onde Florinda (Ana Brito e Cunha) foi de férias. Quina diz-lhe que não tem nada a ver com isso e ralha com ele. Gabanna (Bruno Cabrerizo) é atraído pelo barulho e pergunta quem é aquele. El Cacto fica impressionado com a figura de Gabanna e diz-lhe que não devia estar naquela casa.