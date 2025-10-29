«Ela só beneficiou com o meu desaparecimento. Ela ficou com a minha vida»

Em «Terra Forte», Flor (Benedita Pereira) diz a António (João Catarré) que já sabe tudo sobre a sua família com as pesquisas que fez ontem, tendo descoberto que o seu pai morreu. Flor conta agora que o grande choque que teve foi descobrir que Maria de Fátima (Rita Pereira) passou a ser uma Terra Forte por ter sido adotada pelos seus pais, e casou com Sammy (José Fidalgo), como que parecendo que ela se apropriou da sua vida.