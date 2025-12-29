Terra Forte

«Em Terra Forte»: Maria de Fátima emociona Flor com surpresa inesperada

  • Há 3h e 27min
«Em Terra Forte»: Maria de Fátima emociona Flor com surpresa inesperada - TVI
Em «Terra Forte», Maria de Fátima (Rita Pereira) diz a Flor (Benedita Pereira) estar ansiosa que ela volte para casa, fazendo-lhe a surpresa de José e Carla também estar em Florianópolis para a ver. Flor sorri comovida. Maria de Fátima também diz a Flor querer tratar de fazerem as divisões da herança, algo que prometeu a Sammy (José Fidalgo)  salientando que o seu casamento vai de vento em popa. Flor disfarça a sua tristeza.

