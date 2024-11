Ema desaparece da casa de Kika

Em «Morangos com Açúcar», Kika (Beatriz Frazão) e Ema (Cecília Borges) vão juntas para casa de Kika jantar com o pai. A conversa está muito animada, mas há um momento em que Kika leva Ema à casa de banho. Num momento feliz, Ema agradece a Kika tudo o que lhe proporcionou e as irmãs dão um abraço ternurento.

Passado um tempo, os pais percebem que a jovem está a demorar muito tempo na casa de banho e pedem a Kika para ir ver da irmã. Ao chegar ao andar de cima, Kika procura em todas as divisões e percebe que Ema já não está em casa. Quando entra no seu quarto aproxima-se da cama e vê que todas as sua roupas foram cortadas com uma tesoura. Kika pensa que Ema fez tudo aquilo e fica fora de si.