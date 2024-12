Em «Morangos com Açúcar», Ema (Cecília Borges) desabafa com Kika (Beatriz Frazão) e conta-lhe que só conseguiu entrar na curta porque a mãe se envolveu com o realizador. Acrescentou ainda que já enviou mensagem a dizer que queria desistir e que espera que Kika consiga entrar e fique com o papel principal.

Ema desabafa com a irmã dizendo que saiu de casa porque a mãe está completamente obcecada com a carreira da filha e Ema já está farta, mesmo reconhecendo o sacrifício da mãe.