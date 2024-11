Ema e Kika são irmãs?

Morangos com Açúcar

Em «Morangos com Açúcar», Kika (Beatriz Frazão) diz a Mariana (Mariana Venâncio), Daniela (Kim Ostrowskij), Mónica (Susana Luz) e Maria Inês (Francisca Frazão) que o senhor com quem falou no local onde Ema (Cecília Borges) foi atacada disse que viu Ricardo (Sebastião Varaine) naquela noite. O senhor reconheceu Ricardo porque ele passou já tinha passado ali várias vezes. Em grupo, decidem que vão ter de tomar alguma medida em relação ao jovem.

As cinco meninas seguem Ricardo até ao spa com um plano em mente. Ricardo está na sauna e entram três raparigas. Passado um bocado, Kika, Daniela, Mariana, Mónica e Maria Inês entram e Kika confronta Ricardo com o ataque a Ema. Mónica filma tudo. Ricardo fica fechado na sauna.

A cena muda para uma discussão entre os alunos no colégio. Ema aparece. Kika diz-lhe que já sabem que foi Ricardo que a atacou. Ema pede a Kika para parar de se meter na vida dela e que não precisa da ajuda de ninguém.

Ema acrescenta ainda para Kika parar de a roubar, porque já lhe roubou o pai e que se acusar alguém, Ema tem de sair do colégio. Mais tarde, Harry diz a Sancho que o pai adotivo de Kika é o pai biológico de Ema.