Ema sente-se abandonada pelo pai

Morangos com Açúcar

Em «Morangos com Açúcar», Kika (Beatriz Frazão) conversa com o seu pai adotivo sobre Ema (Cecília Borges). Ambos desabafam que não conseguem chegar a Ema, porque esta acredita que foi abandonada pelo pai biológico (que é o pai adotivo de Kika).

Enquanto falam, Ema aparece (em off) com a mãe Vanessa (Maya Booth) a discutir com ela. O problema na relação entre Ema e o pai é precisamente a mãe que é muito controladora. Vanessa acusa o pai de Ema de abandono familiar, quando na verdade isso nunca aconteceu. Foi uma separação por mútuo acordo.

Kika insiste com o pai para integrar Ema na família e pergunta-lhe porque é que ela nunca veio passar o Natal, ao qual ele responde que Vanessa nunca deixava que isso acontecesse. Kika pede ao pai para não desistir de Ema dizendo-lhe que é um pai incrível, só tem de mostrar a Ema isso mesmo.