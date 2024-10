Em «Festa é Festa», Aida (Ana Guiomar) e Tomé (Pedro Teixeira) emocionam-se ao voltarem a casa. Josefa (Rita Salema) quer esticar-se no sofá, a beber qualquer coisa e questiona sobre onde vão dormir os indígenas. Josefa não se importa de dividir a cama com o indígena, mas a mulher dele vai ter de dormir noutro sítio. Aida não quer preocupar-se com isso agora e vai mostrando a casa aos convidados.