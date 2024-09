fonte: TVI

Esta terça-feira, 17 de setembro de 2024, foi um dia marcante e especial para Maria Cerqueira Gomes: a apresentação do documentário «Maria».

O evento aconteceu no Rooftop do Carmo, em Lisboa. E a apresentadora da TVI chegou ao local de braço dado com o namorado, Cayetano Rivera.

Ninguém tirou os olhos deste casal e até houve tempo para uma entrevista exclusiva com o toureiro espanhol, que revelou estar muito entusiasmado para ver o documentário, que «É mais íntimo e pessoal».