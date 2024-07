«És aquele que pode fazer alguma coisa se algo de mal me acontecer»

Em «Cacau», Justino (António Capelo) diz a Salomão (Paulo Pires) precisar da ajuda dele para organizar a herança do seu património, agora que inesperadamente vai ter outro filho com Regina (Christine Fernandes), dizendo querer precaver que Simone (Alexandra Lencastre) não consegue meter a mão a nada usando Sal (Carolina Amaral). Salomão sugere que deviam contar a Sal de Rui (Nuno Pardal) a ter traído com Simone para as afastarem de vez, Justino fica hesitante. Justino refere que nunca se sabe quanto mais tempo estará por ali devido a todos os problemas de saúde que já teve.