Escândalo! Sal tenta agredir Simone

Em «Cacau», Simone rasga furiosa a carta de Justino, dizendo a Sal que tudo aquilo são mentiras de Justino para as afastar. Sal não acredita em Simone, dizendo que todos aqueles sinais dela ter algo com Rui já estavam à vista, mas ela não queria acreditar nisso. Todos confirmam a Sal que aquilo é mesmo verdade, tendo Simone tido o desplante de envolver-se com Rui no quarto à frente de Justino, pensando eles que ele estava em coma. Sal tenta agredir Simone, descontrolada. Acaba por refrear-se e ir para a sala para se acalmar, muito nervosa.