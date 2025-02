«Esta é a mulher que deixou a minha menina morrer na piscina»

Em «A Fazenda», Bianca (Raquel Tillo) diz a Miguel (Diogo Infante) que não vai sair do escritório, mostrando-lhe de seguida a fotografia da babysitter que ficou com as culpas da morte da filha de Alba (São José Correia) e Miro. Bianca diz a Miguel que conheceu Neuza quando ele estava em Angola e impõe continuar no escritório se não quer que ela denuncie a verdade sobre a morte de Rita. Alba interrompe a dizer a Miguel precisar de falar com ele. Miguel olha para Alba e para a fotografia, muito aflito. Alba pede ajuda a Miguel para encontrar Duarte, e depara-se com a fotografia. Fica em choque.