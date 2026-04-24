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Esta praia portuguesa ainda não foi descoberta pelo turismo em massa

  • Mariana Filipe
  • Há 1h e 18min
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vídeo: Mariana Filipe

 

A Praia de Santa Cruz é um dos destinos balneares mais impressionantes do litoral português. À primeira vista, pode parecer apenas mais uma praia extensa e bonita. Mas há dois segredos naturais que a tornam verdadeiramente única (e que continuam a surpreender quem a visita).

Um areal vasto e paisagens de cortar a respiração

Santa Cruz destaca-se pelo seu areal muito extenso, dividido em várias praias com identidades próprias, como a Praia do Navio, do Mirante, do Pisão, da Física, do Centro, de Santa Helena e da Formosa.

A pureza das águas, a qualidade da areia e os rochedos pitorescos criam um cenário natural de grande beleza, tornando este destino numa estância balnear muito procurada.

No extremo sul, as arribas da Ponta da Vigia dão início a formações rochosas impressionantes, que oferecem vistas panorâmicas únicas. Em dias de céu limpo, é possível avistar o farol do Cabo Carvoeiro e até o arquipélago das Berlengas.

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