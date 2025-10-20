Estreia de «Terra Forte»: João Catarré e Matilde Serrasqueiro contam tudo sobre a nova novela

No «Em Família», João Catarré e Matilde Serrasqueiro estiveram à conversa com Mónica Jardim e Iva Domingues sobre «Terra Forte», a nova aposta da ficção da TVI. O ator regressa ao canal quase sete anos depois e interpreta António, um pescador açoriano, enquanto Matilde dá vida a Magui, a filha rebelde e curiosa. Entre os Açores e o Brasil, os dois levantam o véu sobre as emoções e desafios desta história que promete prender o público.