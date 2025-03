«Eu já apaguei o vídeo»: descubra quem eliminou a gravação que Silas fez para Talu

Em «A Fazenda», Becas (Rita Loureiro) conta a Miguel ter apagado o vídeo do pai de Talu (Evandro Gomes) do telemóvel de Eva (Margarida Corceiro), assumindo que ela fica muito melhor com Joel. Miguel (Diogo Infante) liga para Alba (São José Correia) e fica apreensivo por ela o avisar que se Jessica (Camy Ribau) não desistir do bebé de Duarte (Cláudio de Castro), mete-o na cadeia com Leonor (Dalila Carmo).