Eva ataca Joel: «Mais cedo ou mais tarde, os nossos erros voltam para nos assombrar»

«A Fazenda», Talu (Evandro Gomes) entra no quarto, onde Zuri (Madalena Aragão) já dorme. Envia mensagem para Eva (Margarida Corceiro), ficando abalado por não obter resposta. Eva lê a mensagem de Talu, mas decide não responder. Joel (João Jesus) diz a Eva que Miguel (Diogo Infante) merece pagar pelo que lhe fez, com Eva a responder intencional que as consequências do que fazemos voltam sempre um dia, virando-lhe costas. Joel fica frustrado.