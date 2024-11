Evandro Gomes é a grande novidade da novela «A Fazenda»: «Eu já sonhava com isto há tantos anos!»

No programa Em Família da TVI, transmitido no sábado, 9 de novembro, o ator Evandro Gomes partilhou detalhes emocionantes sobre o seu mais recente papel como protagonista na novela «A Fazenda», a grande estreia da ficção portuguesa com lançamento marcado para o dia 25 de novembro.

Durante a entrevista, Evandro Gomes descreveu esta experiência como o maior projeto da sua carreira até agora, um sonho de longa data finalmente realizado. “Eu já sonhava com isto há tantos anos”, afirmou o ator, refletindo o entusiasmo e a gratidão por esta oportunidade única.

Este novo rosto da ficção nacional destaca-se agora como uma das grandes promessas da televisão portuguesa, deixando os espectadores ansiosos para acompanhar a sua atuação em «A Fazenda».