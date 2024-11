No «Em Família», a atriz Sara Prata foi desafiada com a rubrica 'A Entrevista que Ninguém Quer Dar'. A atriz foi surpreendida com uma questão sobre o seu par amoroso favorito em todos os projetos dos quais já fez parte. Fernanda Serrano revela quem é o ator que interpretará o seu próximo 'filho' na ficção.