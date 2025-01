Fernando horroriza a família com a sua atuação

Em «Festa é Festa», Fernando (Manuel Marques) faz uma atuação para São (Sílvia Rizzo) e Vuitton (Beatriz Costa) e elas ficam horrorizadas com o que ouvem. Fernando acha que está muito melhor e que a consulta com Teixeira (Rui Melo) o ajudou. Vuitton diz que ela é que precisa de uma consulta para superar aquele trauma e vai embora. Albino (Pedro Alves) vai ter com Fernando e diz que precisa de ter uma conversa séria com ele.