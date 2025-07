Filha de Rita Pereira encanta fãs e o motivo é especial

fonte: instagram

Não é a primeira vez que Lowê, a filha de Rita Pereira e Guillaume Lalung, de 8 meses, derrete corações nas redes sociais. Mas desta vez, a pequena voltou a chamar a atenção e com um significado muito especial. No Instagram, Guillaume partilhou fotografias de ambos vestidos com tecidos tradicionais "madras", típicos das ilhas francesas das Caraíbas, e emocionou com as palavras que escreveu sobre a herança cultural que quer transmitir à filha.

A menina surgiu vestida com um fato tradicional colorido, próprio das celebrações crioulas da Martinica e da Guadalupe, as ilhas de origem do pai. Ao lado dela, Guillaume surge também ele vestido a rigor, com uma espécie de kimono no mesmo padrão vibrante. Mas mais do que uma imagem bonita, a legenda tocou o coração de muitos: «O ‘Madras’ é muito mais do que um tecido para nós, les Antillais... é um símbolo da nossa herança, das nossas raízes ‘Créole’ e do nosso orgulho cultural», escreveu, partilhando a importância de manter viva essa identidade através da filha.