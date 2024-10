fonte: instagram

Inês Aires Pereira recorreu aos Instastories, esta quinta-feira (17 de outubro de 2024), para mostrar um momento de brincadeira entre os filhos.

No vídeo, é possível ver Alice, a filha mais velha da atriz, a brincar aos médicos com o irmão, Joaquim. A menina é a médica e está a 'cuidar' do irmão.

Um registo de muito amor que merece ser visto e revisto.