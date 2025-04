David Carreira voltou a encantar os fãs ao partilhar um momento especial e simbólico da sua vida pessoal. Esta segunda-feira, o cantor e ator publicou um vídeo no Instagram onde surge a plantar uma macieira com o filho, Lucas, e a companheira, Carolina Carvalho.

No vídeo, pode ver-se todo o processo: desde o escavar do buraco até à plantação final da árvore. Sempre bem-disposto e cúmplice com a família, David atira a certa altura: «Já tive, um filho, já escrevi um livro e já plantei uma árvore».