Em «A Fazenda», Fausto está a sair do D-Lícia quando é abordado por um homem encapuçado, que lhe ordena com uma arma escondida no casaco que entre na carrinha. O homem segue para a parte da frente da carrinha, vendo-se agora que é Miro (Pedro Hossi). Leti (Madalena Brandão) arranca com a carrinha, dizendo ser agora que Esmeralda (Julie Sergeant) vai pagar pelo que lhe fez.