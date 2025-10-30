Flor admite à mãe e a Sammy: «Eu não sou quem digo ser»

Em «Terra Forte», Flor (Benedita Pereira) admite a Rosa Maria (Custódia Gallego) e Sammy (José Fidalgo) poder ser mesmo ela aquela mulher que eles procuram por ter perdido a memória do seu passado, contando que foi António (João Catarré) quem a encontrou naufragada em alto-mar. Rosa Maria e Sammy olham-na muito emocionados. Flor disfarça que procurou descobrir quem era, mas nunca teve sucesso. Rosa Maria e Sammy percebem agora que Flor nunca conseguiu descobrir quem era por todos os seus registos estarem no Brasil, com Rosa Maria a dizer-lhe que ela pertence à família Terra Forte.