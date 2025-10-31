Terra Forte

Flor impõe-se a Maria de Fátima: «O amor é o que mais importa e isto não é uma competição»

  • Há 24 min
Flor impõe-se a Maria de Fátima: «O amor é o que mais importa e isto não é uma competição» - TVI
Ganhe 5000€ em cartão!
Participe na APP

Em «Terra Forte», Flor (Benedita Pereira) agradece a todos por finalmente ter descoberto as suas origens. Maria de Fátima (Rita Pereira) diz-lhe que pode contar com todos eles para a protegerem. António (João Catarré) insurge-se a lembrar que Flor agora também tem outra família que a ama. Maria de Fátima olha-o com desdém. Maria de Fátima abraça Flor a chorar para demonstrar o quanto gosta dela. Flor finge desconhecer o incidente no cruzeiro, Maria de Fátima fica comprometida.

Terra Forte

05:58

Terra Forte: Eis a prova de que Flor é mesmo a filha perdida de Rosa Maria

Terra Forte
Ontem
11:49

Terra Forte: O momento em que Maria de Fátima atirou Flor para fora do cruzeiro

Terra Forte
Ontem
03:38

Terra Forte: António e Flor juntam as peças e tudo incrimina Maria de Fátima

Terra Forte
Ontem
06:44

Maria de Fátima fica 'eufórica' com Flor: «O que mais quero é que te lembres de mim»

Terra Forte
Ontem

Vem aí em «Terra Forte»: Flor já decidiu que vai para o Brasil. Eis a reação de Maria de Fátima

Terra Forte
Ontem

Vem aí em «Terra Forte»: Jantar termina em agressão entre Rosinha, Dudu e os amigos

Terra Forte
Ontem
Mais Terra Forte

Mais Vistos

"Devia ser proibido": o pior tipo de café para ter em casa é dos mais consumidos em Portugal

qua, 29 out
1

Separou-se, encontrou um novo amor, mas acabou por voltar para o ex-marido e engravidar

Para Sempre
dom, 26 out
2

Inês Aires Pereira arrasa com fotos sensuais, mas reparou neste pormenor?

qui, 13 mar
3

Nunca mais usámos a máquina de lavar loiça sem uma bola de papel de alumínio lá dentro

Ontem
4

Vem aí em «Terra Forte»: António e Flor estão envolvidos num confronto doloroso com o passado

Terra Forte
sex, 24 out
5

Vem aí em «Terra Forte»: Flor já decidiu que vai para o Brasil. Eis a reação de Maria de Fátima

Terra Forte
Ontem
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Terra Forte»: Flor já decidiu que vai para o Brasil. Eis a reação de Maria de Fátima

Terra Forte
Ontem

Vem aí «A Protegida»: Laura encontra Benedita sem vida

A Protegida
Ontem

Bruna Gomes confessa vício secreto. E tem tudo a ver com as novelas da TVI

qui, 30 out

“Longe mas sempre perto”: Cara da TVI foi mãe e Ana Guiomar envia presente

qui, 30 out

Vem aí em «Terra Forte»: Flor exige respostas a Maria de Fátima sobre o que aconteceu no cruzeiro

Terra Forte
Ontem

«Ninguém Como Tu» está quase a estrear: a história que marcou a ficção nacional

qua, 29 out
FORA DO ECRÃ

Bruna Gomes confessa vício secreto. E tem tudo a ver com as novelas da TVI

qui, 30 out

«Tenho outra filha que precisa muito de mim»: Bárbara Norton de Matos ergue-se após polémica e deixa recado para todos

qui, 30 out

«Já perdemos três pessoas da família»: Atriz famosa está de luto e desabafa desgraça

qui, 30 out

“Longe mas sempre perto”: Cara da TVI foi mãe e Ana Guiomar envia presente

qui, 30 out

Casal muito famoso vai ser pai: «Não se diria que combinavam»

qui, 30 out

«Não há grandes segredos»: Maria Botelho Moniz revela quem é a pessoa que transformou a sua imagem

qui, 30 out
Mais Fora do Ecrã