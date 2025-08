Em «A Fazenda», todos aguardam tensos por notícias de Eva (Margarida Corceiro) e Talu (Evandro Gomes). Lukenia (Rita Cruz) está à beira do descontrolo, irritando-se com Leonor (Dalila Carmo) a dizer-lhe que ainda corre com ela e a filha dali. Leonor alerta-a que foi Eva quem salvou Talu de morrer. Joel (João Jesus) entra aflito para ver Eva, mas Gaspar trava-o a dizer que ninguém pode ir lá dentro.