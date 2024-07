Gabanna vai ao psicólogo, mas acha que já sabe tudo

Em «Festa é Festa», Gabanna (Bruno Cabrerizo) visita o consultório de Teixeira (Rui Melo) para discutir os seus conflitos com Tomé (Pedro Teixeira). No entanto, ao perceber que Teixeira não concorda com as suas perspetivas, Gabanna começa a ficar irritado, pois tem formações de coach e acredita saber do que está a falar.

Gabanna está enervado por Teixeira (Rui Melo) não estar a cair na sua conversa e pergunta-lhe se trata toda a gente assim. Teixeira diz que só trata assim, quem vem ali com falsos pretextos. Gabanna alega que tem um problema e que já o explicou, mas Teixeira só ainda o ouviu falar mal de Tomé e pôr em causa os seus estudos e anos de experiência. Gabanna acha melhor ir andando.