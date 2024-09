Gabi aproxima-se de Lucas e promete ajudá-lo

Em «Morangos com Açúcar», Lucas (Rui Gonçalves) fugiu de casa e escondeu-se numa praia. Uma sombra aproxima-se; é Gabi (Margarida Corceiro), que vem cautelosa e afirma que está sozinha e ali para o ajudar. Gabi diz que acredita em Lucas, que sabe que não foi ele quem matou Soraia (Rita Pereira), ao contrário do que a polícia pensa. Gabi revela que quem matou Soraia foi a mesma pessoa que matou Samuel (Rodrigo Tomás). Ela explica que Samuel descobriu tudo e que ia denunciar essa pessoa no dia do acidente. Apesar de reconhecer que a situação é muito estranha, Gabi tem um plano, e Lucas terá de confiar nela para que possam colaborar.