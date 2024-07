Gabi marca um encontro às cegas com homem mais velho

Em «Morangos com Açúcar», depois da confusão com Emília (Rita Guerner) e à procura de distrações, Gabi (Margarida Corceiro) abre uma aplicação de encontros. Ao percorrer os perfis, Gabi interessa-se por Hugo, um homem de 43 anos. Trocam mensagens e decidem marcar um encontro para essa noite.

No carro, Hugo (Ivo Romeu Bastos) admite que não costuma fazer esse tipo de coisa. A química entre os dois é imediata e acabam por se envolver. No entanto,Gabi nem imagina no que se está a meter. Quem será este homem?