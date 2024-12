Gabriel interpreta Tony Carreira na série «Tony» e revela qual foi a cena mais difícil de gravar

No «Em Família», conhecemos os atores que interpretam o papel de Tony Carreira na minissérie de quatro episódios que percorre o trajeto do artista desde a infância no Armadouro, onde lidou com fome e pobreza, aos anos de imigração em França, o começo de carreira e a luta pelo sucesso até à aclamação enquanto um dos maiores cantores românticos portugueses.

Uma biografia musical de um Herói Português. Uma história superação, sobrevivência, trabalho, conquista, sonho, romance e amor. O homem que se inventou a si próprio para alcançar o que mais ambicionou ao longo da sua vida: A criação de um legado familiar.