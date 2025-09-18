Em «A Fazenda», Talu (Evandro Gomes) medita tenso se deve ajudar Januário (Hoji Fortuna), Ivandro (Vitor Hugo) e Ary (Isaac Alfaiate) a desmascarar Lukenia (Rita Cruz). Gaspar (Nuno Lopes) confronta Talu a exigir saber a verdade sobre ele ir casar-se com Zuri (Madalena Aragão) quando sabe que ele gosta é de Eva (Margarida Corceiro). Talu acaba por confessar que fez um acordo com Lukenia de ela lhe entregar o vídeo de Eva para ela não ir presa casando-se com Zuri.
Gaspar avisa Talu: «Tens dois dias para decidires o que vais fazer»
- Há 3h e 42min