Em «A Fazenda», Talu (Evandro Gomes) questiona Gaspar (Nuno Lopes) se está com problemas com a sua mãe. Gaspar começa a sentir-se mal e desmaia ao volante. Nadir (Sharam Diniz) tenta reanimar Gaspar sob o olhar preocupado de Talu. Os trabalhadores aguardam por novidades à porta do posto médico e Talu informa que Gaspar tem de ser levado para o hospital.