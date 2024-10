Glória fica espantada com Agostinho: «Está a chamar-me velha ou é impressão minha?»

Em Festa é Festa, Glória (Catarina Avelar) conversa com Agostinho (Dinarte Branco) sobre a sua campanha eleitoral e ele fica surpreendido por ela querer candidatar-se à presidência, mas disfarça para a manter do seu lado. Agostinho disponibiliza-se para ajudar Glória na campanha e ela fica encantada com o seu cavalheirismo. Ivone (Maria Emília Correia) sabia que este jantar ia ser bom para todos.