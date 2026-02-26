Grávido sem estar grávido? Caso insólito chega a tribunal

  • Há 3h e 45min
Grávido sem estar grávido? Caso insólito chega a tribunal - TVI
Em «A Sentença», João Patrício apresenta o caso «Gravidez fantasma». Desde que soube que a mulher estava grávida, Roberto começou a manifestar sintomas físicos e emocionais associados à gestação, tendo sido diagnosticado com gravidez psicogénica pela psiquiatra Clara Trigoso, uma condição de origem psicológica que não é considerada uma doença no sentido mais estrito. Apesar de estar a ser acompanhado, Roberto sente-se incompreendido e acredita que o seu estado emocional se tem agravado. Pediu baixa médica para se afastar do trabalho, mas a médica recusou, defendendo que o isolamento poderia intensificar a depressão. Inconformado e receando perder o emprego, Roberto recorre agora ao tribunal para que a psiquiatra seja obrigada a emitir um certificado de incapacidade temporária para o trabalho.

