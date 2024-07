Em "Morangos com Açúcar", inicialmente, Pipa (Mafalda Perez) recebe uma chamada do hospital informando que a mãe, Soraia (Rita Pereira), acordou do coma. Enquanto espera pelo transporte para irem até Soraia, o telefone de Pipa toca novamente. É o hospital outra vez, pedindo a Pipa que se apresse. Algo aconteceu com Soraia. Confusa e perturbada, Pipa olha para Luana (Cíntia Semedo) com receio do pior. Será que Soraia morreu?