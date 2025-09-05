A Protegida

Há novas informações sobre a morte de Teresa: «Estava alguém com ela, que fugiu»

  • Ontem às 23:15
Há novas informações sobre a morte de Teresa: «Estava alguém com ela, que fugiu» - TVI
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Em «A Protegida», Em «A Protegida», Óscar (Joaquim Horta) e Isabel (Sara Barradas) estão em mesas diferentes. Sofia (Catarina Rebelo) encaminha Pereira até Óscar e percebemos que são velhos amigos. Pereira diz que teve conhecimento do acidente de Teresa (Sandra Faleiro) e quis vir pessoalmente falar com Óscar, pois há fortes indícios de que ela não estivesse sozinha no carro e de que não tenha sido um acidente.

A Protegida

01:41

A Protegida: Sensual, Gina é rejeitada por Nuno

A Protegida
Ontem
02:09

A Protegida: Eis o motivo, que nunca foi revelado, para Gonçalo ter deixado Duarte paraplégico

A Protegida
Ontem
01:13

A Protegida: É encontrado sangue de outra pessoa no carro de Teresa

A Protegida
Ontem
02:20

A Protegida: Duarte está de volta e humilha Gonçalo

A Protegida
Ontem

Vem aí em «A Protegida»: Isabel deixa Virgílio em risco de perder tudo

A Protegida
Ontem

Vem aí em «A Protegida»: Sofia vive episódio de terror e destruição

A Protegida
Ontem
Mais A Protegida

Mais Vistos

Atriz da TVI denuncia fraude, que a pode prejudicar: «Nunca na vida... Nem que me pagassem»

qui, 4 set
1

A caminho dos 48 anos, Cristina Ferreira voa para o destino mais requisitado pelos famosos

Ontem
2

Esta é a tradição de Cristina Ferreira com mais de 30 anos: “É aqui que pouso o coração”

qua, 6 ago
3

Finalmente revelado: este é o homem que conquistou Aurea

ter, 26 ago
4

Exclusivo «A Fazenda»: Lukenia é a principal suspeita do desaparecimento de Duarte

A Fazenda
seg, 18 ago
5

Aurea tem novo namorado e descobrimos quem é

ter, 26 ago
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «A Fazenda»: Talu pede Zuri em casamento

A Fazenda
qui, 4 set

Exclusivo «A Protegida»: Finalmente! O clima aquece entre Mariana e José Diogo

A Protegida
Ontem

A caminho dos 48 anos, Cristina Ferreira voa para o destino mais requisitado pelos famosos

Ontem

"Hoje fecho um ciclo muito importante na minha vida": Ator da TVI diz adeus à sua 'casa'

Cacau
Ontem

"Que sorte a nossa de nos termos": Ana Guiomar mostra-se completamente encantada com 'bela e maravilhosa' surpresa

Festa é Festa
Ontem

Vem aí em «A Fazenda»: Está a chegar uma aliança perigosa, que pode destruir tudo e todos

A Fazenda
Ontem
FORA DO ECRÃ

«Isto não é amizade»: Perante situação insólita, Rita Pereira envia mensagem nas redes

Quero é Viver
Ontem

Novo projeto do filho de Pedro Lima promete salvar muitas pessoas

Ontem

As voltas que a vida dá. Anos depois, Aurea concretiza sonho antigo

Ontem

"Hoje fecho um ciclo muito importante na minha vida": Ator da TVI diz adeus à sua 'casa'

Cacau
Ontem

"Que sorte a nossa de nos termos": Ana Guiomar mostra-se completamente encantada com 'bela e maravilhosa' surpresa

Festa é Festa
Ontem

A caminho dos 48 anos, Cristina Ferreira voa para o destino mais requisitado pelos famosos

Ontem
Mais Fora do Ecrã
IOL Footer MIN