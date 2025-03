Hector dá uma arma a Sofia: «Se eu sou apanhada…»

Em «A Protegida», Hector (Christian Escuredo) estende uma arma a Sofia (Catarina Rebelo) e diz-lhe que a partir de agora vai andar com ela. Sofia tem medo e não sabe manusear uma arma. Hector diz-lhe que um dia destes vai ter com Mariana e contar-lhe que voltou a ser atacada e que só não ficou magoada porque usou a arma. Mariana (Matilde Reymão) vai protegê-la e abrir-lhe a porta de casa. Hector goza com Sofia por sonhar ser advogada.