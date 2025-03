Em «A Protegida», Hector entra no seu gabinete onde já está Manuel (Duarte Gomes) à sua espera com uma pasta com documentos. Hector (Christian Escuredo) dá um estalo a Manuel e avisa-o para não voltar a fazer asneira. Manuel entrega a pasta com as informações sobre Virgílio (Diogo Morgado), a Hector e ele começa a folheá-la, muito interessado. Hector pergunta se aquilo é tudo verdade e fica muito interessado.