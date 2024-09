Inês Aguiar entusiasmada com nova novela da TVI: «Estou muito feliz»

Esta quarta-feira, dia 11 de setembro de 2024, decorreu a Parada de Estrelas, no Altis Belém, em Lisboa. Entre várias novidades, foi anunciada a nova novela da TVI, «A Fazenda», que estreia em novembro. Assistimos às primeiras imagens e desvendámos alguns segredos com as atrizes.

Kelly Bailey, Margarida Corceiro, Inês Aguiar e Dalila Carmo são as protagonistas de «A Fazenda», a nova novela da TVI que estreia em novembro. Pela primeira vez, as atrizes revelaram os nomes das irmãs que protagonizam a trama. Leonor, Eva e Mafalda são filhas da personagem interpretada por Dalila Carmo.

Em exclusivo ao digital da TVI, Ines Aguiar mostrou-se radiante.