As gémeas Inês e Joana Aguiar deram as boas-vindas, no dia 9 de fevereiro de 2025, ao mais recente membro da família Aguiar. As modelos e influencers apresentaram aos seus seguidores, através das redes sociais, um novo companheiro de quatro patas: um cão bebé, a quem deram o nome de "Ollie".